Informations pratiques

Nancy

Concert Place aux solistes Le Chant des vents

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2027-05-27 20:00:00

fin : 2027-05-27 21:15:00

Date(s) :

2027-05-27 2027-05-28

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Godeleine Catalan

Pour ce nouveau concert Place aux solistes, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine dessinent un parcours où les cordes et les vents se répondent, se relaient, se mettent tour à tour en retrait et en lumière. D’un climat à l’autre, le programme fait entendre toute la richesse d’un orchestre capable de passer de la confidence la plus recueillie à l’éloquence concertante. Les cordes en ouvrent et en traversent le chemin, de la tendresse assombrie des Deux mélodies élégiaques de Grieg à la ligne suspendue du célèbre Adagio de Barber, avant l’élan plus vif et plus mobile de la Sinfonietta de Roussel. Face à elles, les vents prennent la parole dans des œuvres qui privilégient moins l’affrontement virtuose qu’un art du dialogue et de la couleur. Strauss réunit clarinette et basson dans un double concertino plein d’esprit tandis que Cherubini confie au cor une ligne à la fois noble et chantante. Dans son Quiet City, Copland fait naître de la trompette et du cor anglais une méditation nocturne d’une rare intensité, à l’image d’une soirée placée sous le signe de l’écoute, du timbre et de la conversation musicale.Tout public

3 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Godeleine Catalan

For this new concert, *Spotlight on the Soloists*, the musicians of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra chart a course where strings and winds respond to one another, take turns leading and following, and alternately step back and take center stage. Moving from one mood to the next, the program showcases the full richness of an orchestra capable of shifting from the most intimate intimacy to concertante eloquence. The strings open and guide the way, from the somber tenderness of Grieg’s Two Elegiac Melodies to the suspended line of Barber’sEbre Adagio, before the livelier and more dynamic momentum of Roussel’s Sinfonietta. Alongside them, the winds take center stage in works that prioritize not so much virtuosic showmanship as the art of dialogue and color. Strauss brings together the clarinet and bassoon in a witty double concertino, while Cherubini entrusts the horn with a line that is both noble and melodious. In his *Quiet City*, Copland uses the trumpet and English horn to create a nocturnal meditation of rare intensity, evoking an evening dedicated to listening, timbre, and musical conversation.

L’événement Concert Place aux solistes Le Chant des vents Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY