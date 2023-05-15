Amiens

Concert PLK

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 52 – 52 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et une performance scénique unique lors de sa dernière tournée des zéniths à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites. Après avoir sold-out deux Stade de France en moins de deux heures, le rappeur sera sur les routes de France à l’automne 2026 pour une grande tournée des zéniths.

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et une performance scénique unique lors de sa dernière tournée des zéniths à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites. Après avoir sold-out deux Stade de France en moins de deux heures, le rappeur sera sur les routes de France à l’automne 2026 pour une grande tournée des zéniths. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

One of the most listened-to French artists in the world, and a unique stage performance on his last sold-out Zenith tour, PLK continues to push the boundaries. After selling out two Stade de France stadiums in less than two hours, the rapper will hit the road again in autumn 2026 for a major Zenith tour.

L’événement Concert PLK Amiens a été mis à jour le 2023-05-15 par OT D’AMIENS