Concert pop avec Julie Castaing dans une grange à Joué-lès-Tours, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Concert pop avec Julie Castaing dans une grange à Joué-lès-Tours Samedi 3 avril 2027, 20h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019b18c6-1bb5-733c-b8d5-ca9aea181b52 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans un univers musical unique avec Julie Castaing lors d’un concert pop intimiste à Joué-lès-Tours. Le cadre exceptionnel de notre grange tourangelle, entourée d’un vaste jardin, vous accueille pour une soirée où la mélodie et l’émotion se rencontrent. Julie, artiste complète, partage ses compositions influencées par l’amour, la nature et la féminité, tout en vous présentant ses installations photographiques. C’est l’occasion rêvée de vivre un moment de partage et de convivialité dans un petit comité, là où la proximité avec l’artiste rend l’expérience encore plus précieuse. 3 avril 2027 Grange tourangelle ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019b18c6-1bb5-733c-b8d5-ca9aea181b52

Concert pop intimiste avec Julie Castaing à Joué-lès-Tours, 3 avril. Hormur Musique