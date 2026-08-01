Concert Portraits de femmes à l’opéra Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
vendredi 28 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Portraits de femmes à l’opéra
Vendredi 28 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Un voyage à travers les grandes héroïnes de l’opéra, de Mozart à Puccini, où se dévoilent innocence, esprit, passion et séduction.
Entre virtuosité belcantiste et lyrisme romantique, ces figures féminines offrent un kaléidoscope d’émotions et de couleurs vocales.
● Pauline Courti, soprano
● Anahit Serekian, piano.
// Programme //
Air d’Ilia Padre Germani , extrait de Idomeneo, Mozart
Air de Norina Quel guardo il cavaliere , extrait de Don Pasquale, Donizetti
Air de Musetta Quando m’en vo , extrait de La Bohème, Puccini
Air de Gilda Caro nome , extrait de Rigoletto, Verdi
Il bacio, Arditi. .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
A journey through the great heroines of opera, from Mozart to Puccini, where innocence, wit, passion, and seduction are revealed.
L’événement Concert Portraits de femmes à l’opéra Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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