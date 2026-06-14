Concert-Promenade : « Fabulettes » d’Anne Sylvestre Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris
Concert-Promenade : « Fabulettes » d’Anne Sylvestre Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris dimanche 28 juin 2026.
Dans le cadre des « Kiosques
en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à
l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein
air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est
de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne
entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui
bénéficient gratuitement de cette prestation musicale
Chanteuse et comédienne, Lucienne Deschamps chant Anne Sylvestre, avec Jean-Philippe Winter à la guitare dans une version tous publics des « Fabulettes » où les enfants (sans limite d’âge) peuvent amener leurs parents.
Le dimanche 28 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00
Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10bis, avenue Trudaine 75009 Paris
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