Dans le cadre des « Kiosques

en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à

l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein

air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est

de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne

entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui

bénéficient gratuitement de cette prestation musicale

Chanteuse et comédienne, Lucienne Deschamps chant Anne Sylvestre, avec Jean-Philippe Winter à la guitare dans une version tous publics des « Fabulettes » où les enfants (sans limite d’âge) peuvent amener leurs parents.

Le dimanche 28 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00

Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10bis, avenue Trudaine 75009 Paris

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