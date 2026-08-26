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Concert-Promenade : « Fabulettes » d’Anne Sylvestre Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris

dimanche 4 octobre 2026 · Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière · Paris

Concert-Promenade : « Fabulettes » d’Anne Sylvestre Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière
Adresse
10bis, avenue Trudaine
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.</p>

Dans le cadre des « Kiosques
en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à
l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein
air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est
de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne
entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui
bénéficient gratuitement de cette prestation musicale

Chanteuse et comédienne, Lucienne Deschamps chant Anne Sylvestre, avec Jean-Philippe Winter à la guitare dans une version tous publics des « Fabulettes » où les enfants (sans limite d’âge) peuvent amener leurs parents.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00

Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10bis, avenue Trudaine  75009 Paris
https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/


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