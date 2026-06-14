Dans le cadre des « Kiosques

en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à

l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein

air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est

de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne

entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui

bénéficient gratuitement de cette prestation musicale

« Mathis Andersen en concert » : chanson folk-pop franco-allemand. Mathis Andersen est l’alter ego de Mathieu Gerhardt, auteur-compositeur-interprète. En trio avec Gaëlle Hispard (piano, accordéon, chant) et Quentin Gouraud (guitare électrique, basse et synthés).

Le dimanche 14 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Concert

en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 Paris

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