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Concert-Promenade : « Mathis Andersen en concert » Jardin du Ranelagh Paris

Concert-Promenade : « Mathis Andersen en concert » Jardin du Ranelagh Paris

Concert-Promenade : « Mathis Andersen en concert » Jardin du Ranelagh Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Jardin du Ranelagh

Adresse : 1, avenue Prudhon

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.</p>

Dans le cadre des « Kiosques
en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à
l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein
air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est
de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne
entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui
bénéficient gratuitement de cette prestation musicale

« Mathis Andersen en concert » : chanson folk-pop franco-allemand. Mathis Andersen est l’alter ego de Mathieu Gerhardt, auteur-compositeur-interprète. En trio avec Gaëlle Hispard (piano, accordéon, chant) et Quentin Gouraud (guitare électrique, basse et synthés).
Le dimanche 14 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Concert
en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon  75016 Paris
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