Concert : Provence Piémont, au delà des frontières, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Concert : Provence Piémont, au delà des frontières Samedi 19 septembre, 17h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Provence Piémont, au delà des frontières. Avec Renat Sette (chant), Gabriele Ferrero (violon) et Enrico Negro (guitare). Un répertoire de musique folk, originale, collectée et vécue dans la tradition et revisitée sur scène.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Provence Piémont, au delà des frontières. Avec Renat Sette (chant), Gabriele Ferrero (violon) et Enrico Negro (guitare). Un répertoire de musique folk, originale, collectée et vécue dans la tradition…

©Renat