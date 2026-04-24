Concert Quatuor Alérion Collégiale Saint-Gengoult Place du Couarail Toul
Concert Quatuor Alérion Collégiale Saint-Gengoult Place du Couarail Toul mercredi 6 mai 2026.
Toul
Concert Quatuor Alérion Collégiale Saint-Gengoult
Place du Couarail Collégiale Saint-Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Concert au profit de la restauration de la Synagogue de Toul
Les musiciens du Quatuor Alérion interpréteront des oeuvres de Mozart, Turina et Bacewicz.
Hortense Maldant-Savary, violon Anne-Laure Martin, violon Sylvain Durantel, alto Pierre Fourcade, violoncelle
Participation libre au profit de la restauration de la synagogue. Un verre de l’amitié clôturera la soirée dans le cloître.
Entrée de la collégiale par le cloîtreTout public
0 .
Place du Couarail Collégiale Saint-Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 43 42 48 asso.syntoul@gmail.com
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English :
Concert in aid of the restoration of the Toul Synagogue
The musicians of the Quatuor Alérion perform works by Mozart, Turina and Bacewicz.
Hortense Maldant-Savary, violin Anne-Laure Martin, violin Sylvain Durantel, viola Pierre Fourcade, cello
Free admission to benefit the restoration of the synagogue. A glass of friendship will close the evening in the cloister.
Entrance to the collegiate church via the cloister
L’événement Concert Quatuor Alérion Collégiale Saint-Gengoult Toul a été mis à jour le 2026-04-24 par MT TERRES TOULOISES
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