Concert Quatuor Debussy Théâtre de la ville Valence
samedi 19 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Concert Quatuor Debussy
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-20 18:15:00
Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20
Le monde merveilleux de Miyazaki. Le Quatuor Debussy propose un spectacle familial qui invite petits et grands à plonger dans les mondes féeriques d’Hayao Miyazaki. Un moment musical chaleureux, poétique et idéal à partager en décembre.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
The Wonderful World of Miyazaki. The Debussy Quartet presents a family-friendly show that invites young and old alike to immerse themselves in the magical worlds of Hayao Miyazaki. A warm, poetic musical experience—perfect for sharing in December.
L’événement Concert Quatuor Debussy Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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