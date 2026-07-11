Concert Quatuor Debussy Théâtre de la ville Valence

Informations pratiques

Valence

Concert Quatuor Debussy

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-20 18:15:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Le monde merveilleux de Miyazaki. Le Quatuor Debussy propose un spectacle familial qui invite petits et grands à plonger dans les mondes féeriques d’Hayao Miyazaki. Un moment musical chaleureux, poétique et idéal à partager en décembre.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

The Wonderful World of Miyazaki. The Debussy Quartet presents a family-friendly show that invites young and old alike to immerse themselves in the magical worlds of Hayao Miyazaki. A warm, poetic musical experience—perfect for sharing in December.

L’événement Concert Quatuor Debussy Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme