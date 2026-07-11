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AGENDA · Valence

Concert Quatuor Debussy Théâtre de la ville Valence

samedi 19 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Concert Quatuor Debussy

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-20 18:15:00

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20

Le monde merveilleux de Miyazaki. Le Quatuor Debussy propose un spectacle familial qui invite petits et grands à plonger dans les mondes féeriques d’Hayao Miyazaki. Un moment musical chaleureux, poétique et idéal à partager en décembre.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

The Wonderful World of Miyazaki. The Debussy Quartet presents a family-friendly show that invites young and old alike to immerse themselves in the magical worlds of Hayao Miyazaki. A warm, poetic musical experience—perfect for sharing in December.

L’événement Concert Quatuor Debussy Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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