CONCERT Ramène ton +1 Sofie Royer + Jessica Winter La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Ramène ton +1 Sofie Royer + Jessica Winter La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Ramène ton +1 Sofie Royer + Jessica Winter

SAM. 12 DÉCEMBRE 2026

20:00

Pop | AT-IR

Sofie Royer revient, le 4 septembre,avec son nouvel album, before/after.

Dans ce quatrième opus, l’artiste pop et productrice austro-iranienne se demande si les conflits entre le passé et l’avenir ne sont pas en réalité que des luttes contre nous-mêmes. Plus on vieillit, plus on prend conscience de certains schémas dans son comportement , explique-t-elle.

Au cours des six dernières années, Sofie a affiné son art de la composition à travers trois albums acclamés par la critique. Aujourd’hui, c’est une artiste pop qui parsème ses textes de références à Fassbinder, David Lynch et Falco, et qui a collaboré avec des producteurs de pop de renom pour son nouvel album Matt Cohn (SZA, Charli XCX), Jorgen Odegard (Sabrina Carpenter, BLACKPINK) et Eli Hirsch (Suki Waterhouse).

Ramène ton +1 Sofie Royer + Jessica Winter

SAM. 12 DÉCEMBRE 2026

20:00

Pop | AT-IR

Sofie Royer revient, le 4 septembre,avec son nouvel album, before/after.

Dans ce quatrième opus, l’artiste pop et productrice austro-iranienne se demande si les conflits entre le passé et l’avenir ne sont pas en réalité que des luttes contre nous-mêmes. Plus on vieillit, plus on prend conscience de certains schémas dans son comportement , explique-t-elle.

Au cours des six dernières années, Sofie a affiné son art de la composition à travers trois albums acclamés par la critique. Aujourd’hui, c’est une artiste pop qui parsème ses textes de références à Fassbinder, David Lynch et Falco, et qui a collaboré avec des producteurs de pop de renom pour son nouvel album Matt Cohn (SZA, Charli XCX), Jorgen Odegard (Sabrina Carpenter, BLACKPINK) et Eli Hirsch (Suki Waterhouse). .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Bring a Friend: Sofie Royer + Jessica Winter

SAT, DECEMBER 12, 2026

8:00 PM

Pop | AT-IR

Sofie Royer returns on September 4 with her new album, *before/after*.

In this fourth album, the Austro-Iranian pop artist and producer wonders whether the conflicts between the past and the future aren’t really just struggles against ourselves. “The older we get, the more we become aware of certain patterns in our behavior,” she explains.

Over the past six years, Sofie has honed her craft as a songwriter through three critically acclaimed albums. Today, she is a pop artist who weaves references to Fassbinder, David Lynch, and Falco into her lyrics, and who has collaborated with renowned pop producers on her new album: Matt Cohn (SZA, Charli XCX), Jorgen Odegard (Sabrina Carpenter, BLACKPINK), and Eli Hirsch (Suki Waterhouse).

L’événement CONCERT Ramène ton +1 Sofie Royer + Jessica Winter La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS