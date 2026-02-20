Concert Rap : LA RUMEUR, Café Charbon, Nevers

Informations pratiques

Concert Rap : LA RUMEUR Vendredi 27 novembre, 20h00 Café Charbon Nièvre

18€ / 16€ (réduit) / 8€ (étudiants CROUS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

LA RUMEUR

1994, point de départ de ce qui deviendra le groupe de rap référence de la contre-culture. Traversé et nourri par l’histoire des laissés pour compte, La Rumeur sort ses premiers disques à partir de 1997 et, sans le moindre budget marketing, parvient à vendre 50 000 exemplaires en à peine 2 ans. Avec la sortie de ‘L’Ombre sur la Mesure’, répertorié parmi les 100 albums essentiels du Rap, La Rumeur acquiert le convoité statut de groupe de rap apprécié par une variété de publics toujours plus élargie, des fans du genre jusqu’au public rock qui s’était laissé toucher par NTM quelques temps plus tôt… Le groupe poursuit sa voie, entre ciné et musique, toujours la tête haute.

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-charbon-nevers.com/programmation/la-rumeur/ »}]

Avec ‘L’Ombre sur la Mesure’, répertorié parmi les 100 albums essentiels du Rap, La Rumeur est un groupe rap aimé par un spectre toujours plus large, des fans du genre jusqu’au grand public rap concert