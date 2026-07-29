Concert Récital de violoncelle et violon Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Informations pratiques

Nevers

Concert Récital de violoncelle et violon

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez assister à un récital de violoncelle et de violon au Sanctuaire Bernadette Soubirous de Nevers le jeudi 6 août à 18h.

Avec Aude Brasseur et Guillaume Barli (soliste de la Garde Républicaine).

Ils joueront du Mozart, Ravel et Kodaly.

Entrée libre et participation libre. .

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com

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English : Concert Récital de violoncelle et violon

L’événement Concert Récital de violoncelle et violon Nevers a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cap Grand Nevers