Concert Récital de violoncelle et violon Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers
jeudi 6 août 2026 · Sanctuaire Bernadette Soubirous · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Concert Récital de violoncelle et violon
Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez assister à un récital de violoncelle et de violon au Sanctuaire Bernadette Soubirous de Nevers le jeudi 6 août à 18h.
Avec Aude Brasseur et Guillaume Barli (soliste de la Garde Républicaine).
Ils joueront du Mozart, Ravel et Kodaly.
Entrée libre et participation libre. .
Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com
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English : Concert Récital de violoncelle et violon
L’événement Concert Récital de violoncelle et violon Nevers a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cap Grand Nevers
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