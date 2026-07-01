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Concert Reggae, Le Majestic, Carvin

vendredi 9 octobre 2026 · Le Majestic · Carvin

Concert Reggae, Le Majestic, Carvin

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Le Majestic
Adresse
Rue du 8 mai 1945, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit adhérents et - 16 ans , 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein

Concert Reggae Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Majestic Pas-de-Calais

Gratuit adhérents et – 16 ans , 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au son du reggae avec Manuel Paris ! Artiste passionné et généreux, il vous invite à un voyage musical rempli de chaleur, de partage et d’émotions. Porté par des rythmes entraînants et des mélodies inspirées, son univers mêle avec talent reggae, blues et rock pour créer une ambiance unique et conviviale. Que vous soyez amateur de reggae ou simplement à la recherche d’un moment festif, ce concert est l’occasion parfaite de se retrouver, danser et profiter de bonnes vibrations. Une expérience musicale authentique à ne pas manquer !

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Laissez-vous emporter par les vibrations du reggae avec Manuel Paris ! Entre rythmes envoûtants, énergie positive cet artiste au charisme authentique vous promet une soirée pleine d’émotions

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