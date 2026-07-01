Concert Reggae, Le Majestic, Carvin

Informations pratiques

Concert Reggae Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Majestic Pas-de-Calais

Gratuit adhérents et – 16 ans , 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au son du reggae avec Manuel Paris ! Artiste passionné et généreux, il vous invite à un voyage musical rempli de chaleur, de partage et d’émotions. Porté par des rythmes entraînants et des mélodies inspirées, son univers mêle avec talent reggae, blues et rock pour créer une ambiance unique et conviviale. Que vous soyez amateur de reggae ou simplement à la recherche d’un moment festif, ce concert est l’occasion parfaite de se retrouver, danser et profiter de bonnes vibrations. Une expérience musicale authentique à ne pas manquer !

Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]

Laissez-vous emporter par les vibrations du reggae avec Manuel Paris ! Entre rythmes envoûtants, énergie positive cet artiste au charisme authentique vous promet une soirée pleine d’émotions