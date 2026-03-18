Concert, Rencontre Chorales

Salle des Fêtes Nalliers Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

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Salle des Fêtes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Concert, Rencontre Chorales Nalliers a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud