Concert, Rencontre Chorales Nalliers
Concert, Rencontre Chorales Nalliers dimanche 7 juin 2026.
Concert, Rencontre Chorales
Salle des Fêtes Nalliers Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
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Salle des Fêtes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
L’événement Concert, Rencontre Chorales Nalliers a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud