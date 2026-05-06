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Concert Requiem Ochestre Musaval Eglise Saint-Jean Valence

Concert Requiem Ochestre Musaval Eglise Saint-Jean Valence samedi 13 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Jean

Adresse : 4 rue du Petit Saint Jean

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Valence

Concert Requiem Ochestre Musaval

Eglise Saint-Jean 4 rue du Petit Saint Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Une soirée d’exception placée sous le signe de l’émotion et de la beauté musicale, avec l’interprétation du célèbre Requiem de Gabriel Fauré.
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Eglise Saint-Jean 4 rue du Petit Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 41 92 00  philippe.lemonnier26@gmail.com

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English :

An exceptional evening of emotion and musical beauty, with the performance of Gabriel Fauré?s famous Requiem.

L’événement Concert Requiem Ochestre Musaval Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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