Concert Requiem Ochestre Musaval Eglise Saint-Jean Valence
Concert Requiem Ochestre Musaval Eglise Saint-Jean Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Concert Requiem Ochestre Musaval
Eglise Saint-Jean 4 rue du Petit Saint Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une soirée d’exception placée sous le signe de l’émotion et de la beauté musicale, avec l’interprétation du célèbre Requiem de Gabriel Fauré.
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Eglise Saint-Jean 4 rue du Petit Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 41 92 00 philippe.lemonnier26@gmail.com
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English :
An exceptional evening of emotion and musical beauty, with the performance of Gabriel Fauré?s famous Requiem.
L’événement Concert Requiem Ochestre Musaval Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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