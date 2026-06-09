Concert Revnoir + Ice Sealed Eyes La Cartonnerie Reims
Concert Revnoir + Ice Sealed Eyes La Cartonnerie Reims jeudi 18 février 2027.
Reims
Concert Revnoir + Ice Sealed Eyes
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Tout public
Fusion entre metal et dark electro
Revnoir est un groupe de Metalcore français formé en 2023 par Maxime Rodriguez-Medallo?,?Julien Ho-Tong, Robin Leneutre et?Kaz Nakazawa dont la musique fusionne Metalcore, Rock et Dark Électro, offrant un son à la fois puissant et mélodique.
Le premier single du groupe, ‘Bang Bang’, sort en septembre 2023 et marque les esprits avec une production soignée et une énergie percutante. Suivent les titres ‘In Limbo’ et ‘20mg’, qui consolident son identité sonore. En 2024, REVNOIR dévoile son premier EP, Revenant, acclamé pour sa profondeur émotionnelle et sa richesse musicale.
Le groupe a rapidement gagné en notoriété, remplissant des salles comme La Boule Noire ou La Maroquinerie et enchainant les festivals de renom comme le Summer Breeze ou le Taubertal. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Revnoir + Ice Sealed Eyes
L’événement Concert Revnoir + Ice Sealed Eyes Reims a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne
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