Concert Robin Maxime, Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte Nevers

Après une tournée triomphale dans toute la France en 2025 (Cathédrales de Dijon, Aix-en-Provence, Sens, Auxerre, Annecy, Belfort, Gap, Embrun, Arles, Montpellier, Avignon, Basiliques de Vézelay, St-Maximin…), l’incontournable Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne dans un merveilleux voyage musical.

Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de douceur et de joie !

Rendez vous le dimanche 18 octobre à 17h à la Cathédrale Saint Cyr et Julitte de NEVERS.

Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et œuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Beethoven, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz…

Tarifs 15€ gratuit pour les moins de 11 ans.

