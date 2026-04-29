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Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys Square des Epinettes PARIS

Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys Square des Epinettes PARIS

Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys Square des Epinettes PARIS dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Square des Epinettes

Adresse : 9 rue Maria Deraismes

Ville : 75017 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Groupe amateur créé en 2003, nous nous produisons une à deux fois par an à l’occasion d’évènements tels que la fête de la musique, des mariages, des festivals. Nous reprenons des standards du rock dans un répertoire assez large allant d’Elvis à Radiohead en passant par Neil Young et les Rita Mitsouko.

Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys – 14/06/26
Le dimanche 14 juin 2026
de 16h15 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T19:15:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T16:15:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes  75017 PARIS


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