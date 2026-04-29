Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys Square des Epinettes PARIS
Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys Square des Epinettes PARIS dimanche 14 juin 2026.
Groupe amateur créé en 2003, nous nous produisons une à deux fois par an à l’occasion d’évènements tels que la fête de la musique, des mariages, des festivals. Nous reprenons des standards du rock dans un répertoire assez large allant d’Elvis à Radiohead en passant par Neil Young et les Rita Mitsouko.
Concert rock – Square des Epinettes – PpBoys – 14/06/26
Le dimanche 14 juin 2026
de 16h15 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T19:15:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T16:15:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00
Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS
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