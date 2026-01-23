Concert Rodrigo Y Gabriela La Cartonnerie Reims
vendredi 9 avril 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Concert Rodrigo Y Gabriela
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 34 – 34 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Tout public
De Tokyo à La Carto
Duo de guitare mexicain lauréat d’un Grammy, Rodrigo y Gabriela sont de retour avec OurHome, un nouvel album enregistré à Tokyo, mêlant guitares acoustiques, rock, metal et atmosphères cinématographiques. Leur musique a également conquis le grand écran et les séries on les retrouve aux côtés de Hans Zimmer sur la bande originale de Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence, dans celle du Chat Potté, et jusque dans l’univers de Breaking Bad. Depuis leurs débuts dans les rues de Dublin jusqu’aux scènes les plus prestigieuses du monde Glastonbury, le Hollywood Bowl, le Royal Albert Hall, ils n’ont cessé de repousser les frontières de la guitare acoustique. Sur scène, les lignes fulgurantes de Rodrigo et les rythmiques hypnotiques de Gabriela offrent un voyage musical d’une intensité rare. Une expérience à ne pas manquer. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Rodrigo Y Gabriela
L’événement Concert Rodrigo Y Gabriela Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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