Concert Rodrigo Y Gabriela La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Concert Rodrigo Y Gabriela

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Tout public

De Tokyo à La Carto

Duo de guitare mexicain lauréat d’un Grammy, Rodrigo y Gabriela sont de retour avec OurHome, un nouvel album enregistré à Tokyo, mêlant guitares acoustiques, rock, metal et atmosphères cinématographiques. Leur musique a également conquis le grand écran et les séries on les retrouve aux côtés de Hans Zimmer sur la bande originale de Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence, dans celle du Chat Potté, et jusque dans l’univers de Breaking Bad. Depuis leurs débuts dans les rues de Dublin jusqu’aux scènes les plus prestigieuses du monde Glastonbury, le Hollywood Bowl, le Royal Albert Hall, ils n’ont cessé de repousser les frontières de la guitare acoustique. Sur scène, les lignes fulgurantes de Rodrigo et les rythmiques hypnotiques de Gabriela offrent un voyage musical d’une intensité rare. Une expérience à ne pas manquer. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rodrigo Y Gabriela

L’événement Concert Rodrigo Y Gabriela Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne