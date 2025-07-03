Concert « Rose »

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 EUR

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28

« Rose Movie » n’est pas simplement un concert, c’est une odyssée initiatique où la musique devient la bande originale de notre voyage intérieur.

Comme dans un road movie, ce spectacle est une quête, un cheminement à travers les grands thèmes de l’existence, où la poésie des mots rencontre l’élan mélodique.

Chaque chanson est une étape sur cette route symbolique de la vie. Rose nous guide à travers ses propres expériences et les histoires universelles qui résonnent en chacun de nous, nous invitant à trouver notre propre lumière.

Dans une forme libre, Rose mêle chansons nouvelles et anciennes, réflexions, interludes inédits, et expériences participatives. À l’image de son précédent projet Kérosène, elle opte à nouveau pour une mise en scène narrative et originale, créant un concert augmenté. La scénographie, hommage au voyage, et au temps présent, accompagne le public, tel un passager embarqué sur un chemin, pour une expérience unique, lumineuse et sensible.

Chanson

Durée 1h30

Placement numéroté

Tarif B 15€ à 25€ .

English :

« Rose Movie » isn’t just a concert, it’s an odyssey of initiation in which music becomes the soundtrack to our inner journey.

German :

« Rose Movie » ist nicht einfach nur ein Konzert, es ist eine Initiations-Odyssee, bei der die Musik zum Soundtrack unserer inneren Reise wird.

Italiano :

« Rose Movie » non è solo un concerto, ma un’odissea iniziatica in cui la musica diventa la colonna sonora del nostro viaggio interiore.

Espanol :

« Rose Movie » no es sólo un concierto, es una odisea iniciática en la que la música se convierte en la banda sonora de nuestro viaje interior.

