Concert SAEZ, la tournée des maudits Amiens

Concert SAEZ, la tournée des maudits
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-11-12 20:30:00
Un rendez-vous intense avec l’un des artistes les plus engagés et insaisissables de la scène française.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
An intense encounter with one of the most committed and elusive artists on the French scene.
