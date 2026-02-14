Concert-sandwich 10/03, Forum – Lumen, Gif-sur-Yvette

Concert-sandwich 10/03 Mardi 10 mars, 12h30 Forum – Lumen Essonne

Sur inscription

Le Concert Sandwich se déroulera le mardi 10 mars 2026 au Forum du Lumen (8 avenue des sciences, Gif sur Yvette) de 12h30 à 13h15.

Une belle occasion de savourer un moment musical tout en déjeunant dans une atmosphère conviviale.

Le concert et les sandwichs sont entièrement gratuits*, mais l’inscription est nécessaire.

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place !

*Sandwichs gratuits pour les étudiant.e.s de l’Université Paris Saclay, sur inscription. Concert gratuit pour toutes et tous.

The Concert Sandwich will take place on Tuesday, March 10, 2026, at the Forum du Lumen (8 avenue des sciences, Gif-sur-Yvette) from 12:30 PM to 13:15 PM.

A wonderful opportunity to enjoy a musical moment while having lunch in a friendly atmosphere.

The concert and sandwiches are completely free*, but registration is required. Register now to reserve your spot !

*Free sandwiches for students of Paris-Saclay University. Free concert for everyone.

Forum – Lumen 8 avenue des sciences 91190 gif-sur-yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Venez profiter d’une pause musicale organisée par La DIAGONALE (Direction Culture, Art, Science, Société) ! art culture