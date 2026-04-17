Informations pratiques

Lignières

Concert Satellites Delphine Coutant

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Dephine Coutant, femme troubadour et artiste associé des Bains-Douches part à la rencontre de spécialistes de la nature pour faire dialoguer poésie et réel en alternant chansons et interventions naturalitses.

Autrice, compositrice, musicienne et femme troubadour du XXIème siècle, Delphine Coutant puise son inspiration dans le vivant et nourrit un lien fort avec la nature. Pour deux années, nous cheminons avec Delphine Coutant jusqu’à la création en 2028 de son nouveau spectacle et album Chants de Proserpine. 9 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

Dephine Coutant, a female troubadour and artist affiliated with Les Bains-Douches, is setting out to meet with nature experts to create a dialogue between poetry and reality by alternating between songs and nature-themed presentations.

L’événement Concert Satellites Delphine Coutant Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES