Concert Schubert-Rumi : piano et poésie mystique Studio Raspail Paris

Informations pratiques

Il existe des rencontres qui ne relèvent ni du temps ni de l’espace. La musique de Schubert et la poésie de Rûmi se reconnaissent ainsi : comme deux âmes séparées par les siècles mais issues d’un même souffle vital. Ce concert poétique trouve son origine dans la rencontre des univers mystiques de deux grands génies de la musique et de la littérature : Franz Schubert et Jalal al-din Rûmi, dont les tonalités fascinantes du premier et le rythme profond des poésies du second ont durablement marqué la pianiste Layla Ramezan. Cette dernière fait donc appel à Leili Anvar, célèbre traductrice et spécialiste de la littérature mystique, et met sur pied un concert pour piano où des œuvres du compositeur viennois sont entremêlées de lectures de poésies du grand poète persan du XIIIe siècle, traduites en français et lues en persan et en français par Leili Anvar. Pour habiller les lectures et relier musicalement les œuvres de Schubert, Layla Ramezan joue et improvise sur des pièces de G.I. Gurdjieff, compositeur mystique arménien. Durée : 1h10. Une vente de CDs dédicacés aura lieu à l’issue du concert.

Un concert-lecture au piano mêlant les lieder de Schubert aux poésies mystiques de Rûmi, par la pianiste Layla Ramezan et la récitante Leili Anvar.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h10

payant

Catégorie 1 : 30 € — Catégorie 2 : 20 € — Tarif -26 ans : 15 €. Réservation obligatoire.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:10:00+02:00

Studio Raspail 216 Boulevard Raspail 75014 Paris

https://studioraspail.com/schubert–rmi–piano–posie-mystique–studio-raspail contact@studioraspail.com



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