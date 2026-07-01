Concert Sea Sex’N’Son Musique Cubaine Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
vendredi 24 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Sea Sex’N’Son Musique Cubaine
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’été continue en beauté à la Guinguette avec une soirée qui sent bon le soleil, les rythmes latins et les vacances ! Pour cette nouvelle édition de notre Noche Cubana, nous avons le plaisir de retrouver le groupe SEA SEX’N’SON !Tout public
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Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer continues in style at La Guinguette with an evening filled with sunshine, Latin rhythms, and vacation vibes! For this new edition of our Noche Cubana, we’re thrilled to welcome back the band SEA SEX’N’SON!
L’événement Concert Sea Sex’N’Son Musique Cubaine Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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