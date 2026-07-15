Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

mardi 10 novembre 2026 · La Sirène · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

On l’avait quitté sur la narration synthétique de l’album Domesticated, en 2020.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We last heard from him in 2020 with the synth-driven album *Domesticated*.

L’événement Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle