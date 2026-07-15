Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
mardi 10 novembre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
On l’avait quitté sur la narration synthétique de l’album Domesticated, en 2020.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
We last heard from him in 2020 with the synth-driven album *Domesticated*.
L’événement Concert Sébastien Tellier + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle
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