Concert SERR-SERE, Le Cratère, théâtre éphémère à la Prairie, Alès

Informations pratiques

Concert SERR-SERE Dimanche 18 octobre, 17h00 Le Cratère, théâtre éphémère à la Prairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Serr-[Sere], concert chant troubadour et musique soufie, un dialogue entre la France et l’Égypte. En Arabe serr c’est le secret, en Occitan sere, c’est la sérénité de la clarté matinale. Ainsi se fondent en un clair-obscur des mots d’ombre et de lumière si chers aux troubadours. Clément Gauthier, chanteur et musicien occitan, a découvert en Égypte d’étonnantes similitudes entre des poèmes Suffi - les ghazals - et les textes des cansos, chants portés par les troubadours du Pays d’Oc du XIIe siècle. En réunissant de brillants musiciens français et égyptiens sur un répertoire de cansos, et en invitant le poète syrien, Amjad Etry, à faire circuler la poésie d’une langue vers l’autre, il renoue d’anciens liens, noués autour d’une même vocation, celle du tarab : l’extase par la musique.

Le Cratère, théâtre éphémère à la Prairie 310 Quai de la Brigade du Languedoc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie https://lecratere.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lecratere.fr »}]

Serr-[Sere], concert chant troubadour et musique soufie, un dialogue entre la France et l’Égypte. En Arabe serr c’est le secret, en Occitan sere, c’est la sérénité de la clarté matinale. Ainsi se a…

© Serr-[Sere]