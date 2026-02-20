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Concert : SHAÂRGHOT + GHOST DANCE [LIVE], Café Charbon, Nevers

samedi 12 décembre 2026 · Café Charbon · Nevers

Concert : SHAÂRGHOT + GHOST DANCE [LIVE], Café Charbon, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Café Charbon
Adresse
10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
18€ / 15€ (réduit) / 8€ (étudiants CROUS)

Concert : SHAÂRGHOT + GHOST DANCE [LIVE] Samedi 12 décembre, 20h00 Café Charbon Nièvre

18€ / 15€ (réduit) / 8€ (étudiants CROUS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T23:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T23:30:00+01:00

SHAÂRGHOT
Armé de ses «shadows», Shaârghot ravage la scène et nous entraîne dans une dimension cyberpunk parallèle et cauchemardesque. Un univers post-apocalyptique délirant qui dégouline de peinture noire qui a notamment fait ses armes auprès de Little Big ou des Tambours du Bronx…
GHOST DANCE
Pensé pour la rave indus’ et métal, Ghost Dance diffuse des beats métronomiques et des basses tranchantes. Un son froid, énergique et une mécanique rigoureuse pour porter un set résolument novateur et immersif.

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-charbon-nevers.com/programmation/shaarghot/ »}]
Armé de ses «shadows», Shaârghot ravage la scène et nous entraîne dans une dimension cyberpunk parallèle et cauchemardesque… concert punk

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