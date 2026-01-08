Concert Shaker Poisson + Not Your Mother Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

Concert Shaker Poisson + Not Your Mother

Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers Nièvre

Rendez vous le samedi 25 avril à 20h pour une belle soirée au Café Charbon à NEVERS.

SHAKER POISSON

Rangeons les vans déchirés si vous le voulez bien, remplacez les par des costumes pastels accordés à la couleur des instruments. Fini la nonchalance post-punk avec Shaker Poisson ! Ce trio garage-dance-punk séduit le public avec des morceaux revigorants et décalés, pleins d’une énergie brute et transcendante. Une formule joyeuse et sans esbrouffe, qui fait la part belle à un chanteur qui beugle, des chœurs qui répondent, et une multitude de riffs garage bien rugueux et skatables qui s’ancrent dans votre tête. De quoi ravir les fans d’Idles, Royal Republic ou Mad Foxes !

NOT YOUR MOTHER

Les toulousain·e·s de Not Your Mother ont incendié 2025, ils risquent d’en faire de même en 2026. Un passage détonant à l’Xtrem Fest, des scènes partagées avec The Baboon Show… Le cocktail explosif de heavy rock concocté par Élodie, Pierre, Loup et Marc ne passe pas par quatre chemins pour faire vibrer les foules… qui en redemande ! Une bonne dose d’humour noir, des riffs acérés, des rythmiques percutantes et puissantes, comment ne pas céder à cette vague électrisante ?

Dans le cadre de Wheels & Walls, journée dédiée à la culture street organisée par Le Labo en collaboration avec le Café Charbon. .

