Concert Sheer Division Oasis Rock Café Valence

Informations pratiques

Valence

Concert Sheer Division

Oasis Rock Café 91 avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Apres leur passage au studio et avant la sortie du disque, Sheer Division vous propose de découvrir leurs nouveaux morceaux stoned-grunge en anglais.

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Oasis Rock Café 91 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 46 67 oasisrockcafe@hotmail.fr

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English :

After their time in the studio and before the album’s release, Sheer Division invites you to discover their new stoned-grunge tracks in English.

L’événement Concert Sheer Division Valence a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme