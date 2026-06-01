Concert SKF /// Les Chimpanzés du Futur, Le Garage Moderne, Bordeaux
Concert SKF /// Les Chimpanzés du Futur, Le Garage Moderne, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Concert SKF /// Les Chimpanzés du Futur Vendredi 5 juin, 20h30 Le Garage Moderne Gironde
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Le 05 juin au Garage Moderne – Concert SKF /// Les Chimpanzés du Futur !
20h30 – 23h00
SKF : Ska, Rocksteady, Reggae @skfbordeaux
Le groupe SKF vous propose un voyage musical au cœur de la Jamaïque des années 60, berceau du ska, rocksteady et du reggae. Ces musiques éminemment dansantes influencent encore aujourd’hui la musique actuelle. Les 8 musiciens de SKF vous feront danser sur ces standards jamaïcains et sont impatients de partager avec vous ce moment festif!
Les Chimpanzés du futur : Trio arboricole antiproductiviste et pêchu à musique récréative et festive qui donne la banane.
Avec ses chansons fleuries et sa musique passionnée ou déchaînée, Les Chimpanzés du futur est un groupe en rut, un cheveu dans la soupe, un omni* désengagé. * objet musical non identifié
Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le 05 juin au Garage Moderne – Concert SKF /// Les Chimpanzés du Futur ! 20h30 – 23h00 concert
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