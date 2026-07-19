Concert Skip The Use L’Autre Canal Nancy
vendredi 5 février 2027 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Skip The Use
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 22:00:00
Date(s) :
2027-02-05
Skip The Use fait son retour avec “WE ARE GOOD / DISTORTER”, un double single qui annonce un nouvel album à venir.
Le groupe y explore deux ambiances d’un côté un titre fédérateur et dansant porté par un message d’espoir pour la jeunesse, de l’autre un morceau plus sombre, engagé et révolté contre les dérives de la société. Ce projet met en avant une volonté de renouvellement artistique, mêlant plusieurs influences et affirmant une identité toujours aussi énergique et engagée.Tout public
35 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
Skip The Use is back with “WE ARE GOOD / DISTORTER,” a double single that heralds an upcoming new album.
On this release, the band explores two distinct moods: on one hand, an uplifting, danceable track carrying a message of hope for young people; on the other, a darker, more politically engaged and rebellious trackagainst the excesses of society. This project highlights a desire for artistic renewal, blending various influences and affirming an identity that remains as energetic and committed as ever.
L’événement Concert Skip The Use Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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