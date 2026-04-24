Concert Slift + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
Concert Slift + 1ère Partie La Sirène La Rochelle mercredi 18 novembre 2026.
La Rochelle
Concert Slift + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
SLIFT, monument space-rock, rouleau compresseur live, annonce une tournée mondiale en 2026, et sera de passage à La Sirène le 18 novembre prochain où le trio toulousain défendra sur scène son nouvel album Fantasia .
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
SLIFT, the space-rock monument and live steamroller, has announced a world tour for 2026, and will be at La Sirène on November 18, where the trio from Toulouse will perform their new album Fantasia .
L’événement Concert Slift + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-24 par Nous La Rochelle
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