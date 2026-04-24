Concert Slift + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

La Rochelle

Concert Slift + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

SLIFT, monument space-rock, rouleau compresseur live, annonce une tournée mondiale en 2026, et sera de passage à La Sirène le 18 novembre prochain où le trio toulousain défendra sur scène son nouvel album Fantasia .

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

SLIFT, the space-rock monument and live steamroller, has announced a world tour for 2026, and will be at La Sirène on November 18, where the trio from Toulouse will perform their new album Fantasia .

L’événement Concert Slift + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-24 par Nous La Rochelle