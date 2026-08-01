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Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène Librairie Gibert La Rochelle

mercredi 19 août 2026 · Librairie Gibert · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Librairie Gibert
Adresse
27bis quai Maubec
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène

Librairie Gibert 27bis quai Maubec La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Dédicace du livre Le Cas Philomène par son auteure Géraldine Claudel
  .

Librairie Gibert 27bis quai Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 47 74  larochelle@gibert.com

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English :

Book signing for The Philomène Case by its author, Géraldine Claudel

L’événement Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle

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