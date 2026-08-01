Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène Librairie Gibert La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène

Librairie Gibert 27bis quai Maubec La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dédicace du livre Le Cas Philomène par son auteure Géraldine Claudel

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Librairie Gibert 27bis quai Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 47 74 larochelle@gibert.com

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English :

Book signing for The Philomène Case by its author, Géraldine Claudel

L’événement Dédicace -Géraldine Claudel Le Cas Philomène La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle