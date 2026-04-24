Concert So La Lune La Cartonnerie Reims

Reims

Concert So La Lune

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Tout public

Avec sa voix singulière, ses mélodies maîtrisées et son univers à la fois poétique, sombre et mélancolique, So La Lune s’impose aujourd’hui comme l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de la scène française.

L’artiste rappe depuis ses 10 ans mais se révèle au grand public en 2019 avec Tsuki, avant d’enchaîner les projets et d’imposer sa signature artistique. Après une série de sept EP en 2021, il confirme son ascension avec les albums Fissure de vie (2022), L’enfant de la pluie (2023) et Nouveau produit (2025). Il prépare déjà son prochain opus, Offshore, attendu en 2026.

Sur scène, So La Lune impose son style du Nouveau Casino à La Cigale, jusqu’à l’Olympia et au Zénith de Paris, il a su conquérir un public toujours plus large.

En 2026, il signe son retour sur scène et sera sur la scène de La Cartonnerie le jeudi 22 octobre 2026 pour un concert qui s’annonce intense et habité. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert So La Lune

L’événement Concert So La Lune Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne