CONCERT Soirée New Jazz Club OASIS BOOM La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Soirée New Jazz Club OASIS BOOM La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:00:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-11

Soirée New Jazz Club OASIS BOOM

En partenariat avec La Maison de la Culture d’Amiens

JEU. 11 FÉVRIER 2027

20:00

Jazz / Techno | FR

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30.

OASIS BOOM, c’est la rencontre entre krautrock du désert, noise expérimental et techno jazz trance. Autour d’une guitare préparée, de synthés malmenés et d’une batterie implacable, le duo français développe de longues dérives hypnotiques, nourries aussi bien de rock saharien que de maloya, de no wave et de culture club. Leur musique est brute, en tension constante, poussiéreuse et euphorique, quelque part dans un road movie psychédélique où le paysage défile à l’infini.

Formé par Mélissa Acchiardi et Vincent Duchosal en 2021, le groupe s’est rapidement imposé comme l’une des propositions les plus singulières de la scène alternative française, et fait partie de la sélection Jazz Migration. Leur premier album Cactus Bus, sorti chez Dur & Doux en 2025, a marqué les esprits par son mélange de grooves désertiques, de textures expérimentales et d’énergie dansante. Depuis, OASIS BOOM a donné plus de 60 concerts à travers la France et l’Europe, construisant une réputation de concerts intenses et habités, toujours en mouvement.

Soirée New Jazz Club OASIS BOOM

En partenariat avec La Maison de la Culture d’Amiens

JEU. 11 FÉVRIER 2027

20:00

Jazz / Techno | FR

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30.

OASIS BOOM, c’est la rencontre entre krautrock du désert, noise expérimental et techno jazz trance. Autour d’une guitare préparée, de synthés malmenés et d’une batterie implacable, le duo français développe de longues dérives hypnotiques, nourries aussi bien de rock saharien que de maloya, de no wave et de culture club. Leur musique est brute, en tension constante, poussiéreuse et euphorique, quelque part dans un road movie psychédélique où le paysage défile à l’infini.

Formé par Mélissa Acchiardi et Vincent Duchosal en 2021, le groupe s’est rapidement imposé comme l’une des propositions les plus singulières de la scène alternative française, et fait partie de la sélection Jazz Migration. Leur premier album Cactus Bus, sorti chez Dur & Doux en 2025, a marqué les esprits par son mélange de grooves désertiques, de textures expérimentales et d’énergie dansante. Depuis, OASIS BOOM a donné plus de 60 concerts à travers la France et l’Europe, construisant une réputation de concerts intenses et habités, toujours en mouvement. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

New Jazz Club Night: OASIS BOOM

In partnership with La Maison de la Culture d’Amiens

THU., FEBRUARY 11, 2027

8:00 PM

Jazz / Techno | FR

As with La Maison de la Culture, our partner for this event, advance ticket sales are reserved for our subscribers through our ticketing system and for MACU members on their website.

Tickets will go on sale to the general public on September 2 at 1:30 p.m.

OASIS BOOM is a fusion of desert krautrock, experimental noise, and techno-jazz-trance. Centered around a prepared guitar, distorted synths, and relentless drums, the French duo crafts long, hypnotic journeys, drawing inspiration from Saharan rock, maloya, no wave, and club culture alike. Their music is raw, constantly charged with tension, gritty, and euphoric—somewhere in a psychedelic road movie where the landscape stretches on endlessly.

Formed by Mélissa Acchiardi and Vincent Duchosal in 2021, the band quickly established itself as one of the most unique acts on the French alternative scene and is part of the Jazz Migration lineup. Their debut album, *Cactus Bus*, released on Dur & Doux in 2025, left a lasting impression with its blend of desert grooves, experimental textures, and danceable energy. Since then, OASIS BOOM has performed more than 60 concerts across France and Europe, building a reputation for intense, lively shows that are always on the move.

L’événement CONCERT Soirée New Jazz Club OASIS BOOM La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS