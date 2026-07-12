Concert Sophia Liu Piano Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Sophia Liu Piano

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-16 20:00:00

fin : 2026-11-16 20:00:00

Date(s) :

2026-11-16

CHOPIN TCHAÏKOVSKI BALAKIREV

À tout juste 17 ans, Sophia Liu entre avec fracas sur la scène nancéienne, auréolée d’une mosaïque de prix internationaux. Élève du maître Dang Thaï Son à Montréal, la pianiste sino-canadienne façonne ses dons précoces qui lui ont ouvert les portes des plus grandes salles nord-américaines. Son jeu alerte, puissant et coloré s’épanouit notamment dans un répertoire romantique qu’elle affectionne par-dessus tout. Rien d’étonnant donc à découvrir son récital structuré autour d’œuvres de Chopin, laissant la part belle aux variations brillantes de Tchaïkovski et à la rareté de l’Islamey de Balakirev.

Sophia est devenue l’une des artistes les plus fascinantes de sa génération. Son toucher est extrêmement clair, délicat, raffiné et presque surnaturellement fluide, couplé à une virtuosité phénoménale et impressionnante.Tout public

32 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

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English :

CHOPIN TCHAIKOVSKY BALAKIREV

At just 17 years old, Sophia Liu is making a sensational debut on the Nancy stage, having won a host of international awards. A student of the master Dang Tha%EF Son in Montreal, the Chinese-Canadian pianist has honed her precocious talents, which have opened the doors to North America’s greatest concert halls. Her lively, powerful, and colorful playing truly shines in the Romantic repertoire, which she cherishes above all else. It is therefore no surprise to discover her recital structured around works by Chopin, giving pride of place to the brilliant variations by Tcha%EFkovsky and the rare “Islamey” by Balakirev.

Sophia has become one of the most fascinating artists of her generation. Her touch is exceptionally clear, delicate, refined, and almost supernaturally fluid, coupled with phenomenal and impressive virtuosity.

L’événement Concert Sophia Liu Piano Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY