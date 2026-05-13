Concert – Sophie Lukacs Centre culturel canadien à Paris Paris

Canadienne originaire de Budapest et basée à Montréal,

Sophie Lukacs est l’une des rares femmes au monde à maîtriser la kora, la

harpe-luth à 21 cordes emblématique de l’Afrique de l’Ouest. Après sept ans

d’apprentissage à Bamako auprès du maître Toumani Diabaté, elle a développé un

langage musical unique qui tisse ensemble la tradition mandingue et la chanson

contemporaine.

Son album Bamako (Disques Nuits d’Afrique,

2023) lui a valu le prix du Meilleur album de musiques du monde aux Canadian

Folk Music Awards 2024. Elle s’est produite sur des scènes internationales,

notamment au Festival Saint-Louis Jazz (Sénégal), à l’Africa Oyé (Liverpool) et

aux Nuits d’Afrique (Montréal).

Pour ce concert au Centre Culturel Canadien, Sophie Lukacs

est accompagnée de trois musiciens d’exception : Cheick Niang à la guitare,

Noel Mpiaza aux percussions et au chant, et Laszlo Koos à la basse. Ensemble,

ils nous invitent dans un voyage sonore entre Bamako et Budapest, entre

tradition et modernité, chanté en français, en anglais, en bambara et en

hongrois.

Sophie Lukacs, Canadienne d’origine hongroise basée à Montréal, est l’une des rares femmes à jouer de la kora. Formée à Bamako avec Toumani Diabaté, elle mêle tradition mandingue et chanson contemporaine. Son album Bamako (2023) a remporté le prix du Meilleur album de musiques du monde. Pour ce concert, elle sera accompagnée de trois musiciens pour un voyage musical entre Bamako et Budapest, en plusieurs langues.

Le mardi 09 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

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