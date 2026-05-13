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Concert – Sophie Lukacs Centre culturel canadien à Paris Paris

Concert – Sophie Lukacs Centre culturel canadien à Paris Paris

Concert – Sophie Lukacs Centre culturel canadien à Paris Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Centre culturel canadien à Paris

Adresse : 130 rue du Faubourg Saint-Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Canadienne originaire de Budapest et basée à Montréal,
Sophie Lukacs est l’une des rares femmes au monde à maîtriser la kora, la
harpe-luth à 21 cordes emblématique de l’Afrique de l’Ouest. Après sept ans
d’apprentissage à Bamako auprès du maître Toumani Diabaté, elle a développé un
langage musical unique qui tisse ensemble la tradition mandingue et la chanson
contemporaine.

Son album Bamako (Disques Nuits d’Afrique,
2023) lui a valu le prix du Meilleur album de musiques du monde aux Canadian
Folk Music Awards 2024. Elle s’est produite sur des scènes internationales,
notamment au Festival Saint-Louis Jazz (Sénégal), à l’Africa Oyé (Liverpool) et
aux Nuits d’Afrique (Montréal).

Pour ce concert au Centre Culturel Canadien, Sophie Lukacs
est accompagnée de trois musiciens d’exception : Cheick Niang à la guitare,
Noel Mpiaza aux percussions et au chant, et Laszlo Koos à la basse. Ensemble,
ils nous invitent dans un voyage sonore entre Bamako et Budapest, entre
tradition et modernité, chanté en français, en anglais, en bambara et en
hongrois.

Sophie Lukacs, Canadienne d’origine hongroise basée à Montréal, est l’une des rares femmes à jouer de la kora. Formée à Bamako avec Toumani Diabaté, elle mêle tradition mandingue et chanson contemporaine. Son album Bamako (2023) a remporté le prix du Meilleur album de musiques du monde. Pour ce concert, elle sera accompagnée de trois musiciens pour un voyage musical entre Bamako et Budapest, en plusieurs langues.
Le mardi 09 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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