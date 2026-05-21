MER FM Le Point Ephémère Paris
MER FM Le Point Ephémère Paris samedi 6 juin 2026.
On entend d’ici le clapotis de l’eau : de l’écume des vagues va apparaitre une flopée d’artistes pour une journée et une soirée en apnée.
Dresscode : marinières et brassards
(e)au programme :
– Atelier de noeuds par le Requin Martin
– Cours d’aquagym sans eau
– Live Harpe par @goutte2mere - Concours de drag : Baby drag -> sirènes et créatures crustacées welcome ! @symte_biose
– Concert de Fantastic Mister Zguy
– Performance « La Moule à Facettes » par @pox_star
– Des Éléphants sur La Mer par le @collectifleruisseau
Djset @5hilita
Mini marché :
– Stand d’huitres par @pleine_mer_paris
– Tattoos par @magriphe_
– Nails par @lenailscube
– Bijoux faits main par @stonesandclaws
– Illustrations par @julzart_studio
Envie de prendre le large ? De hisser la grand voile ? Cap vers Point Éphémère le samedi 6 juin pour célébrer les mers et les océans.
Le samedi 06 juin 2026
de 13h00 à 03h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/mer-fm2026
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