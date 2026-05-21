MER FM Le Point Ephémère Paris

On entend d’ici le clapotis de l’eau : de l’écume des vagues va apparaitre une flopée d’artistes pour une journée et une soirée en apnée.

Dresscode : marinières et brassards

(e)au programme :

– Atelier de noeuds par le Requin Martin

– Cours d’aquagym sans eau

– Live Harpe par @goutte2mere - Concours de drag : Baby drag -> sirènes et créatures crustacées welcome ! @symte_biose

– Concert de Fantastic Mister Zguy

– Performance « La Moule à Facettes » par @pox_star

– Des Éléphants sur La Mer par le @collectifleruisseau

Djset @5hilita

Mini marché :

– Stand d’huitres par @pleine_mer_paris

– Tattoos par @magriphe_

– Nails par @lenailscube

– Bijoux faits main par @stonesandclaws

– Illustrations par @julzart_studio

Envie de prendre le large ? De hisser la grand voile ? Cap vers Point Éphémère le samedi 6 juin pour célébrer les mers et les océans.

Le samedi 06 juin 2026

de 13h00 à 03h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/mer-fm2026



Afficher la carte du lieu Le Point Ephémère et trouvez le meilleur itinéraire

