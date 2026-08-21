Concert « Souffle d’Assise », Chapelle des Clarisses, Senlis

Informations pratiques

Concert « Souffle d’Assise » Samedi 24 octobre, 15h00 Chapelle des Clarisses Oise

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00

Voyage musical inspiré des prières du Povorello avec Catherine Weidemann (psaltérion, cithare).

Concert organisé par les Clarisses à l’occasion des 150 ans de leur communauté.

Chapelle des Clarisses 26 rue du Moulin Saint Étienne 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Voyage musical inspiré des prières du Povorello