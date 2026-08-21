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Concert « Souffle d’Assise », Chapelle des Clarisses, Senlis

samedi 24 octobre 2026 · Chapelle des Clarisses · Senlis

Concert « Souffle d’Assise », Chapelle des Clarisses, Senlis

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Chapelle des Clarisses
Adresse
26 rue du Moulin Saint Étienne 60300 Senlis
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Entrée libre. Collecte à la sortie.

Concert « Souffle d’Assise » Samedi 24 octobre, 15h00 Chapelle des Clarisses Oise

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00

Voyage musical inspiré des prières du Povorello avec Catherine Weidemann (psaltérion, cithare).
Concert organisé par les Clarisses à l’occasion des 150 ans de leur communauté.

Chapelle des Clarisses 26 rue du Moulin Saint Étienne 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Voyage musical inspiré des prières du Povorello

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