AGENDA · Senlis
Concert « Souffle d’Assise », Chapelle des Clarisses, Senlis
samedi 24 octobre 2026 · Chapelle des Clarisses · Senlis
Informations pratiques
Concert « Souffle d’Assise » Samedi 24 octobre, 15h00 Chapelle des Clarisses Oise
Entrée libre. Collecte à la sortie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Voyage musical inspiré des prières du Povorello avec Catherine Weidemann (psaltérion, cithare).
Concert organisé par les Clarisses à l’occasion des 150 ans de leur communauté.
Chapelle des Clarisses 26 rue du Moulin Saint Étienne 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Voyage musical inspiré des prières du Povorello
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