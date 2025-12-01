Concert Soul & Rn’B Les Bains Marciac

Concert Soul & Rn’B

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 23:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Concert musique Soul et Rnb avec WAX ME.

Le club balnéo vous propose un concert live et intime avec Karoline LEGRAND. Dans l’écrin magique de l’ancienne Balnéo, elle dévoile un répertoire sensible et drôle, mêlant compositions et reprises. Dans un esprit cabaret, le tout est porté par une présence scénique aussi touchante que désarmante. Un seul en scène qui vous fera sourire et vibrer.

Restauration sur réservation tajine automnale VG à la Façon des BAINS. Inspiré par les douceurs de l’automne et la chaleur des épices, un plat réconfortant et généreux, 100% végétal.

À propos de Les Bains ArtMusicShop

Les Bains ArtMusicShop est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, Les Bains contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac.

.

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43 ericginhac@orange.fr

English :

Soul and Rnb music concert with WAX ME.

The Balneo Club invites you to an intimate live concert with Karoline LEGRAND. In the magical setting of the old Balnéo, she unveils a sensitive and funny repertoire, mixing compositions and covers. In a cabaret spirit, her stage presence is as touching as it is disarming. A one-woman show that will make you smile and vibrate.

Catering on reservation: VG autumnal tajine à la Façon des BAINS. Inspired by the sweetness of autumn and the warmth of spices, a comforting and generous dish, 100% plant-based.

About Les Bains ArtMusicShop:

Les Bains ArtMusicShop is a dynamic cultural space located in Marciac, dedicated to the dissemination and promotion of artistic expressions. By regularly hosting concerts, exhibitions and themed events, Les Bains actively contributes to enriching Marciac’s cultural offering.

