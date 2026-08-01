Concert Souvenirs de voyage d’un grand compositeur d’Hollywood Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Souvenirs de voyage d’un grand compositeur d’Hollywood

Samedi 29 août 2026 de 21h30 à 22h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:30:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Composé en 1967 par Bernard Herrmann — légendaire auteur des musiques de films d’Alfred Hitchcock (Psychose, Sueurs froides) et d’Orson Welles (Citizen Kane) —, Souvenirs de Voyage est sa dernière grande œuvre de musique de chambre.

Loin des salles obscures auxquelles son nom reste souvent associé, cette partition révèle une écriture plus intime et contemplative. Conçu pour clarinette et quintette à cordes, l’ouvrage déploie une succession de paysages sonores aux couleurs subtiles, où se mêlent nostalgie, lyrisme et délicatesse.

La clarinette y tient un rôle privilégié tour à tour chantante, rêveuse ou lumineuse, elle dialogue avec les cordes dans un jeu d’échos et de contrastes d’une grande expressivité. On retrouve le sens incomparable de l’atmosphère qui caractérise l’œuvre de Herrmann, capable de suggérer en quelques notes une émotion, une lumière ou une impression fugitive.

Plus qu’un récit de voyage, Souvenirs de Voyage est une évocation sensible du souvenir lui-même celui des lieux traversés, des instants suspendus et des émotions qu’ils laissent en nous. Cette œuvre singulière nous rappelle que Bernard Herrmann fut non seulement un immense compositeur pour le cinéma, mais aussi un remarquable créateur de musique de chambre, dont l’écriture demeure profondément évocatrice et intemporelle.



● Aurore Billard, violon

● Michel Durand-Mabire, violon

● Marie-Anne Hovasse, alto

● Guillaume Rabier, violoncelle

● Frédéric Mouron, clarinette. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Composed in 1967 by Bernard Herrmann—the legendary composer of film scores for Alfred Hitchcock (Psycho, Vertigo) and Orson Welles (Citizen Kane)— *Souvenirs de Voyage* is his last major chamber music work.

L’événement Concert Souvenirs de voyage d’un grand compositeur d’Hollywood Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence