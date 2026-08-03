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Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Temple de Die Die

lundi 3 août 2026 · Temple de Die · Die

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Temple de Die
Adresse
2 rue Amédée Rousset
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
5 5 30 Entrée libre, participation au chapeau

Die

Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon

Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée libre, participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Concert Stabat Mater de PERGOLESI pour deux voix et accordéon.
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Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 14 96 

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English :

Concert: Pergolesi’s *Stabat Mater* for two voices and accordion.

L’événement Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Die a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

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