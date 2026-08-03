Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Temple de Die Die
lundi 3 août 2026 · Temple de Die · Die
Informations pratiques
Die
Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon
Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Entrée libre, participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Concert Stabat Mater de PERGOLESI pour deux voix et accordéon.
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Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 14 96
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English :
Concert: Pergolesi’s *Stabat Mater* for two voices and accordion.
L’événement Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Die a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
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