Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Temple de Die Die

Informations pratiques

Die

Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon

Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée libre, participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Concert Stabat Mater de PERGOLESI pour deux voix et accordéon.

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Temple de Die 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 14 96

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English :

Concert: Pergolesi’s *Stabat Mater* for two voices and accordion.

L’événement Concert Stabat Mater de Pergolesi deux voix et accordéon Die a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois