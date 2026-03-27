Concert Sulla Piazza, les violons de San Marco Place d’Armes Nantua
Concert Sulla Piazza, les violons de San Marco Place d’Armes Nantua vendredi 22 mai 2026.
Concert Sulla Piazza, les violons de San Marco
Place d’Armes Abbatiale Saint-Michel Nantua Ain
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Concert Jeunes talents en partenariat avec le Centre culturel de rencontre d’Ambronay.
Sulla Piazza fait revivre, le temps d’une soirée, la vie musicale de la Venise du XVIᵉ siècle autour de la Piazza San Marco.
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Place d’Armes Abbatiale Saint-Michel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 13 96
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English :
Young talent concert in partnership with the Centre culturel de rencontre d’Ambronay.
For one evening, Sulla Piazza brings to life the musical life of 16th-century Venice around Piazza San Marco.
L’événement Concert Sulla Piazza, les violons de San Marco Nantua a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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