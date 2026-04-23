Concert Super K7 Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Concert Super K7 Brasserie Cheval L’Atelier Toul jeudi 7 mai 2026.
Toul
Concert Super K7 Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 16:00:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Super K7 Mini Juke-Box acoustique perdu dans la fin du 20ème siècle
Restauration par Vago Tacos
Bar par la Brasserie Cheval
Ouverture des portes à 16hTout public
0 .
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
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English :
Super K7 Mini acoustic Juke-Box lost in the late 20th century
Restoration by Vago Tacos
Bar by Brasserie Cheval
Doors open at 4 p.m
L’événement Concert Super K7 Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES
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