Concert Super K7 Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Toul

Concert Super K7 Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 16:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Super K7 Mini Juke-Box acoustique perdu dans la fin du 20ème siècle

Restauration par Vago Tacos

Bar par la Brasserie Cheval

Ouverture des portes à 16hTout public

0 .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

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English :

Super K7 Mini acoustic Juke-Box lost in the late 20th century

Restoration by Vago Tacos

Bar by Brasserie Cheval

Doors open at 4 p.m

L’événement Concert Super K7 Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES