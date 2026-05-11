Concert Symphonique Cathédrale de Toul Place Charles de Gaulle Toul

Toul

Concert Symphonique Cathédrale de Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Organisé par le Lions Club

Ne manquez pas un concert d’exception au sein de la cathédrale de Toul, avec 80 musiciens et 180 choristes, issus de l’Orchestre de la jeunesse et l’Orchestre de chambre d’Altensteig, et de la Chorales du lycée Maria von Linden de Calw-Stammheim.

Entrée libreTout public

0 .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est lionstoul54@gmail.com

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English :

Organized by the Lions Club

Don’t miss an exceptional concert in Toul Cathedral, featuring 80 musicians and 180 choristers from the Altensteig Youth and Chamber Orchestras, and the Maria von Linden High School Choir from Calw-Stammheim.

Free admission

L’événement Concert Symphonique Cathédrale de Toul Toul a été mis à jour le 2026-05-07 par MT TERRES TOULOISES