UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert Sync Peet + Sozzaa L’Autre Canal Nancy

samedi 26 septembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
18 Tarif réduit

Nancy

Concert Sync Peet + Sozzaa

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Plus qu’un concert, une rencontre. Le 26 septembre 2026, SYNC débarque à L’Autre Canal pour une expérience unique autour de la musique et de l’échange artistique. Au programme, une interview publique de Peet et un concert live avec Sozzaa en première partie.Tout public
18  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than just a concert—it’s a gathering. On September 26, 2026, SYNC is coming to L’Autre Canal for a unique experience centered on music and artistic exchange. The program features a public interview with Peet and a live concert with Sozzaa as the opening act.

L’événement Concert Sync Peet + Sozzaa Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)