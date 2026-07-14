Concert Sync Peet + Sozzaa L’Autre Canal Nancy
samedi 26 septembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Sync Peet + Sozzaa
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Plus qu’un concert, une rencontre. Le 26 septembre 2026, SYNC débarque à L’Autre Canal pour une expérience unique autour de la musique et de l’échange artistique. Au programme, une interview publique de Peet et un concert live avec Sozzaa en première partie.Tout public
18 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
More than just a concert—it’s a gathering. On September 26, 2026, SYNC is coming to L’Autre Canal for a unique experience centered on music and artistic exchange. The program features a public interview with Peet and a live concert with Sozzaa as the opening act.
L’événement Concert Sync Peet + Sozzaa Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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