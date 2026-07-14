Concert Sync Peet + Sozzaa L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Sync Peet + Sozzaa

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Plus qu’un concert, une rencontre. Le 26 septembre 2026, SYNC débarque à L’Autre Canal pour une expérience unique autour de la musique et de l’échange artistique. Au programme, une interview publique de Peet et un concert live avec Sozzaa en première partie.Tout public

18 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

More than just a concert—it’s a gathering. On September 26, 2026, SYNC is coming to L’Autre Canal for a unique experience centered on music and artistic exchange. The program features a public interview with Peet and a live concert with Sozzaa as the opening act.

L’événement Concert Sync Peet + Sozzaa Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY