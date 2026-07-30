Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Originaire de Brooklyn, le MC s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus doués, engagés et politiquement affûtés des 20 dernières années.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Originally from Brooklyn, the MC has established himself as one of the most talented, committed, and politically astute rappers of the past 20 years.

L’événement Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle