Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set La Sirène La Rochelle
vendredi 9 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Originaire de Brooklyn, le MC s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus doués, engagés et politiquement affûtés des 20 dernières années.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Originally from Brooklyn, the MC has established himself as one of the most talented, committed, and politically astute rappers of the past 20 years.
L’événement Concert Talib Kweli + Sorvina DJ Set Up + After Club Pone DJ Set La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle
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