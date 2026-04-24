Concert Talisco La Cartonnerie Reims

Reims

Concert Talisco

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Setting record in Nashville le cinquième et nouvel album de Talisco propose une nouvelle esthétique brute et rock au velours vintage et sous tension.

Esthétique des années 50-60, guitares incendiaires, cet album a été enregistré en très peu de prises, à l’ancienne sur des bandes analogiques et sans effets dans les conditions et la vérité du live. A contrepied des modes du moment, Talisco a affiné son propos et revu sa grammaire musicale afin d’écrire un nouveau chapitre autant phono que photo.

Talisco s’est fait connaître dans les années 2010 avec une pop électro teintée de folk, mêlant mélodies lumineuses, rythmes entrainants et une écriture introspective, majoritairement en anglais. Son premier album Run (2014), rencontre un large succès qui l’impose sur la scène française et internationale. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Talisco

L’événement Concert Talisco Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne